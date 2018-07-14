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Yasin Öztekin'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, hakkında çıkan transfer açıklamalarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Kaynak: Sporx.com
Yasin Öztekin'den transfer açıklaması
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14 Temmuz 2018 09:59
Galatasaray'ın sözleşme yenilemediği Yasin Öztekin, hakkında çıkan trasnfer açıklamalarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Yasin Öztekin Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı haber sitelerinde hakkımda birtakım açıklamalara ve haberlere yer verilmiştir. Benim tarafımdan söylendiği iddia edilen sözlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir medya kuruluşuna herhangi bir açıklamada bulunmadığımı belirtir, bizzat tarafımca söylenmeyen veya resmi sosyal medya hesaplarımdan paylaşılmayan hiçbir habere itibar edilmemesini rica ederim.

Söz konusu gerçeği yansıtmayan haberlerin devam etmesi halinde bu haberleri ortaya atan ve paylaşımını yapan ilgililer hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

İşte Yasin Öztekin'in paylaşımı



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