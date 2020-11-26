Yasin Öztekin: "2 final maçımız kaldı"

Sivasspor'da Yasin Öztekin, Karabağ karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yasin Öztekin: '2 final maçımız kaldı'
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26 Kasım 2020 23:12
Sivasspor'da Yasin Öztekin, Karabağ'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Yasin, "Son haftalarda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve sonuçları da alamadık. 2-3 maçtır iyi mücadele ediyoruz ve skorları alıyoruz. Ülkemiz ve Sivasspor için önemli bir maçtı, kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 2 final maçı daha var, onları da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

UĞUR ÇİFTÇİ: "EKSİKLERİ ARATMADILAR"

Uğur Çiftçi ise maç sonu açıklamasında; "Maçın zor geçeceğini biliyorduk, iyi çalıştık. Maçın içinde üstüne koyduk, tempoyu arttırdık. İnşallah önümüzdeki maçları da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Eksiklerimiz vardı ama oynayan arkadaşlarımız aratmamaya çalıştı. Eksiklerimiz de gelince daha diri bir takım olacağımıza inanıyorum." dedi.



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