Yaşamı yeniden yeşerteceğiz!

https://www.tema.org.tr/tek-seferlik-genel-bagis

TEMA yazıp 3464'e bir SMS göndererek kampanyamıza 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. İş Bankası Levent Şubesi TR74 0006 4000 0011 0351 3018 31 no'lu hesaba da havale ve EFT yoluyla bağış yapabilirsiniz.



ALTAY BAYINDIR







OZAN KABAK







KEREM AKTÜRKOĞLU







OKAY YOKUŞLU







MERT HAKAN YANDAŞ







İRFAN CAN KAHVECİ







CANER ERKİN







MESUT ÖZİL





BEŞİKTAŞ Ayrıcayazıp 3464'e bir SMS göndererek kampanyamıza 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. İş Bankası Levent Şubesino'lu hesaba da havale ve EFT yoluyla bağış yapabilirsiniz.





FENERBAHÇE







GALATASARAY







GAZİANTEP FK







BAŞAKŞEHİR







ALANYASPOR







ANTALYASPOR







TRABZONSPOR







MARIUS SUMUDICA







ADANA DEMİRSPOR







SİVASSPOR







RİZESPOR







HATAYSPOR







KONYASPOR







Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınları yüreklerimizi yaktı. Yaralarımızı biraz olsun sarmak adına spor dünyası harekete geçerken, spor kulüplerimiz ve sporcularımız da ellerinden gelen desteği vermeye çalıştı.Ormanlar bizim geleceğimiz, nefes olmak zorundayız, olacağız.Siz de linki kullanarak Tema Vakfı'na hemen şimdi bağış yapabilirsiniz