Yaşamı yeniden yeşerteceğiz!

Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınları yüreklerimizi yaktı. Yaralarımızı biraz olsun sarmak adına spor dünyası harekete geçerken, spor kulüplerimiz ve sporcularımız da ellerinden gelen desteği vermeye çalıştı.
Ormanlar bizim geleceğimiz, nefes olmak zorundayız, olacağız.
Tema Vakfı tarafından başlatılan "#YenidenYeşerteceğiz" kampanyasına Sporx.com olarak 500 fidanla destek olmamızın yanı sıra Sporx.com web ana sayfa reklam alanlarımızı 3 gün boyunca Tema Vakfı bağış sayfasına ayıracak olmaktan dolayı onur duyuyoruz.
Siz de linki kullanarak Tema Vakfı'na hemen şimdi bağış yapabilirsiniz --> https://www.tema.org.tr/tek-seferlik-genel-bagis
FENERBAHÇE
GALATASARAY
GAZİANTEP FK
BAŞAKŞEHİR
ALANYASPOR
ANTALYASPOR
TRABZONSPOR
MARIUS SUMUDICA
ADANA DEMİRSPOR
SİVASSPOR
RİZESPOR
HATAYSPOR
KONYASPOR
Ormanlar bizim geleceğimiz, nefes olmak zorundayız, olacağız.
Tema Vakfı tarafından başlatılan "#YenidenYeşerteceğiz" kampanyasına Sporx.com olarak 500 fidanla destek olmamızın yanı sıra Sporx.com web ana sayfa reklam alanlarımızı 3 gün boyunca Tema Vakfı bağış sayfasına ayıracak olmaktan dolayı onur duyuyoruz.
Siz de linki kullanarak Tema Vakfı'na hemen şimdi bağış yapabilirsiniz --> https://www.tema.org.tr/tek-seferlik-genel-bagis
Ayrıca TEMA yazıp 3464'e bir SMS göndererek kampanyamıza 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. İş Bankası Levent Şubesi TR74 0006 4000 0011 0351 3018 31 no'lu hesaba da havale ve EFT yoluyla bağış yapabilirsiniz.
ALTAY BAYINDIR
OZAN KABAK
KEREM AKTÜRKOĞLU
OKAY YOKUŞLU
MERT HAKAN YANDAŞ
İRFAN CAN KAHVECİ
CANER ERKİN
MESUT ÖZİL
BEŞİKTAŞ
ALTAY BAYINDIR
OZAN KABAK
KEREM AKTÜRKOĞLU
OKAY YOKUŞLU
MERT HAKAN YANDAŞ
İRFAN CAN KAHVECİ
CANER ERKİN
MESUT ÖZİL
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
GAZİANTEP FK
BAŞAKŞEHİR
ALANYASPOR
ANTALYASPOR
TRABZONSPOR
MARIUS SUMUDICA
ADANA DEMİRSPOR
SİVASSPOR
RİZESPOR
HATAYSPOR
KONYASPOR