Yaşamı yeniden yeşerteceğiz!

Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının ardından yaralarımızı biraz olsun sarmaya çalışıyoruz...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yaşamı yeniden yeşerteceğiz!
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30 Temmuz 2021 17:01
Ülkemizin dört bir yanındaki orman yangınları yüreklerimizi yaktı. Yaralarımızı biraz olsun sarmak adına spor dünyası harekete geçerken, spor kulüplerimiz ve sporcularımız da ellerinden gelen desteği vermeye çalıştı.

Ormanlar bizim geleceğimiz, nefes olmak zorundayız, olacağız. 

Tema Vakfı tarafından başlatılan "#YenidenYeşerteceğiz" kampanyasına Sporx.com olarak 500 fidanla destek olmamızın yanı sıra Sporx.com web ana sayfa reklam alanlarımızı 3 gün boyunca Tema Vakfı bağış sayfasına ayıracak olmaktan dolayı onur duyuyoruz.

Siz de linki kullanarak Tema Vakfı'na hemen şimdi bağış yapabilirsiniz --> https://www.tema.org.tr/tek-seferlik-genel-bagis

Ayrıca TEMA yazıp 3464'e bir SMS göndererek kampanyamıza 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. İş Bankası Levent Şubesi TR74 0006 4000 0011 0351 3018 31 no'lu hesaba da havale ve EFT yoluyla bağış yapabilirsiniz.

ALTAY BAYINDIR



OZAN KABAK



KEREM AKTÜRKOĞLU



OKAY YOKUŞLU



MERT HAKAN YANDAŞ



İRFAN CAN KAHVECİ



CANER ERKİN



MESUT ÖZİL


BEŞİKTAŞ
 


FENERBAHÇE



GALATASARAY



GAZİANTEP FK



BAŞAKŞEHİR



ALANYASPOR



ANTALYASPOR



TRABZONSPOR



MARIUS SUMUDICA



ADANA DEMİRSPOR



SİVASSPOR



RİZESPOR



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