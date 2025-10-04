04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
0-126'
04 Ekim
Girona-Valencia
17:15
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
17:30
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
18:00
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
16:00
04 Ekim
Lazio-Torino
16:00
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
15:00
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
17:00
04 Ekim
M. United-Sunderland
17:00
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
17:00
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
0-126'
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
16:30
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
16:30
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
16:30
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
16:30
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
16:00
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
4-065'
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
1-163'
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Xavi: "Lamine Yamal, Ballon d'Or'u kesinlikle hak ediyor"

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanacak yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

04 Ekim 2025 14:27
Fotoğraf: Imago
Xavi: 'Lamine Yamal, Ballon d'Or'u kesinlikle hak ediyor'
Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, genç yıldız Lamine Yamal'ın gelecekte Ballon d'Or kazanacağına inandığını söyledi.
 
Genç oyuncunun yeteneğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Xavi, başarı için takımının büyük turnuvalarda şampiyonluk yaşamasının belirleyici olacağını ifade etti.
 
Xavi, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u hak ettiğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
 
"Bu kez kolektif başarılar her şeyin önüne geçti. Elbette benim için Lamine bunu hak etti. Vitinha, Salah, Pedri ve Rafinha da öyle… Birçok oyuncu hak etti ama sonunda Dembélé'nin kazandığı kupalar daha ağır bastı."
 
Genç yıldızın gelecekte ödülü kazanacağından emin olduğunu belirten Xavi, sözlerine şöyle devam etti:
 
"Lamine bunu alacak, bundan hiç şüphem yok. Ama ancak takımı Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandığında."
 
Lamine Yamal'a ilk kez forma verdiğinde bu çıkışı bekleyip beklemediği sorulan Xavi, hiç tereddüt etmeden şöyle dedi:
 
"Evet, hiç şüphesiz. Zaten bu konuyu sezon başı kampında konuşmuştuk. Onun Ballon d'Or potansiyeli taşıdığını söyledik. Antrenmanlarda izlerken bazı şeyler hemen fark ediliyor. O seçilmiş oyunculardan biri, bu çok açık."
 
18 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona'da gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline gelmiş durumda. Xavi'nin bu sözleri, genç yıldızın gelecekteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Alanyaspor 8 3 3 2 9 7 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
16 Gençlerbirliği 8 1 1 6 5 11 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
