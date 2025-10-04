Xavi: 'Lamine Yamal, Ballon d'Or'u kesinlikle hak ediyor'

Barcelona'nın eski teknik direktörü Xavi Hernandez, genç yıldız Lamine Yamal'ın gelecekte Ballon d'Or kazanacağına inandığını söyledi.

Genç oyuncunun yeteneğinin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Xavi, başarı için takımının büyük turnuvalarda şampiyonluk yaşamasının belirleyici olacağını ifade etti.

Xavi, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u hak ettiğini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu kez kolektif başarılar her şeyin önüne geçti. Elbette benim için Lamine bunu hak etti. Vitinha, Salah, Pedri ve Rafinha da öyle… Birçok oyuncu hak etti ama sonunda Dembélé'nin kazandığı kupalar daha ağır bastı."

Genç yıldızın gelecekte ödülü kazanacağından emin olduğunu belirten Xavi, sözlerine şöyle devam etti:

"Lamine bunu alacak, bundan hiç şüphem yok. Ama ancak takımı Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandığında."

Lamine Yamal'a ilk kez forma verdiğinde bu çıkışı bekleyip beklemediği sorulan Xavi, hiç tereddüt etmeden şöyle dedi:

"Evet, hiç şüphesiz. Zaten bu konuyu sezon başı kampında konuşmuştuk. Onun Ballon d'Or potansiyeli taşıdığını söyledik. Antrenmanlarda izlerken bazı şeyler hemen fark ediliyor. O seçilmiş oyunculardan biri, bu çok açık."

18 yaşındaki Lamine Yamal, Barcelona'da gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri haline gelmiş durumda. Xavi'nin bu sözleri, genç yıldızın gelecekteki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.