Xavi, futbolun aktif olarak en iyilerini seçti

Barcelona efsanesi Xavi, kendisine göre aktif olarak dünyanın en iyi teknik direktörü, orta sahası seçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi, futbolun aktif olarak en iyilerini seçti
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01 Ocak 2021 17:32
İspanyol devi Barcelona ile uzun yıllar başarıdan başarıya koşan Xavi, aktif olarak futbolun içindeki isimler arasından en iyileri seçti.

İspanyol emekli futbolcu açıklamasında, Guardiola'nın Manchester City'sine de övgüler getirdi.

"PEP FUTBOLU DEĞİŞTİRDİ"

40 yaşındaki Xavi açıklamasında; "Kevin De Bruyne başka bir seviyede ve fark yaratıyor. Şu anda dünyanın en iyi orta sahası ve nispeten yaşı da genç. Pep ise dünyanın en iyi teknik direktörü, o futbolu değiştirdi. Liderlik kabiliyeti var ve ikna etme yeteneği de çok yüksek." dedi.

İspanyol efsane futbolcu aktif en iyi savunmacı için; "Liderliği, fiziksel gücü ve teknik becerileri nedeniyle van Dijk'ı seçerim." sözlerini sarf etti.



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