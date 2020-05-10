Wolfsburg'dan, Tolga Ciğerci ve Kruse iddialarına cevap

Fenerbahçe forması giyen Max Kruse ve Tolga Ciğerci için, Almanya'ya geri dönecekleri iddiası ortaya atıldı.Bir dönem Wolfsburg forması giyen ikili için, Alman ekibinden açıklama yapıldı.VfL Wolfsburg yöneticisi Jörg Schmadtke, iddialar hakkında; "" dedi.Max Kruse, 2015/2016 sezonu boyunca Wolfsburg forması giydi. Tolga Ciğerci ise, Wolfsburg altyapısından yetişti ve kısa süre A Takım forması da giydi.