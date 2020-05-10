Wolfsburg'dan, Tolga Ciğerci ve Kruse iddialarına cevap

Fenerbahçe forması giyen Tolga Ciğerci ve Max Kruse'nin, adının anıldığı Wolfsburg'dan açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Wolfsburg'dan, Tolga Ciğerci ve Kruse iddialarına cevap
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10 Mayıs 2020 15:44
Fenerbahçe forması giyen Max Kruse ve Tolga Ciğerci için, Almanya'ya geri dönecekleri iddiası ortaya atıldı.

Bir dönem Wolfsburg forması giyen ikili için, Alman ekibinden açıklama yapıldı.

"HABERLERİN BİR ANLAMI YOK"

VfL Wolfsburg yöneticisi Jörg Schmadtke, iddialar hakkında; "Haberleri ben de gördüm. Bunlar nereden çıkıyor? Bunların hiçbir anlamı yok." dedi.

Max Kruse, 2015/2016 sezonu boyunca Wolfsburg forması giydi. Tolga Ciğerci ise, Wolfsburg altyapısından yetişti ve kısa süre A Takım forması da giydi.

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