Wimbledon'da şampiyon belli oldu!

Wimbledon finalinde Novak Djokovic'i 3-2 mağlup eden Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.



Alcaraz karşısında Wimbledon finaline oldukça etkili başlayan Djokovic, ilk seti 6-1'lik üstünlükle geçti.



Djokovic ve Alcaraz arasındaki ikinci set ise büyük bir heyecana sahne oldu ve bir saat 25 dakika sürdü. Alcaraz, bu sette Djokovic'i 7-6 ile geçti ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.



Novak Djokovic'i üçüncü sette 6-1 mağlup eden Alcaraz maçta 2-1 öne geçerek büyük avantaj sağladı.



Novak Djokovic, dördüncü sette Carlos Alcaraz'ı 6-3 yendi ve durumu 2-2'ye getirdi.



İLK ŞAMPİYONLUK, EN GENÇ ÜÇÜNCÜ İSİM



Son settte rakibine 6-4'lük üstünlük kuran Alcaraz, şampiyonluğa ulaştı. İspanyol raket, Wembladon'da ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca, tarihin en genç üçüncü Wimbledon şampiyonu oldu. 20 yaşındaki Alcaraz, ABD Açık'tan sonra ikinci grand slam zaferini kazandı.



5. ZAFERİ KAÇIRDI



Kariyerinde 35. kez grand slam finaline yükselen Djokovic, bu alanda Chris Evert'ı (34) geride bırakarak rekor kırmıştı. Bu sonuçla Djokovic, üst üste 5. Wembledon şampiyonluğu şansını kaçırdı.



