Williams'tan flaş karar

Avustralya Grand Prix'i antrenman turlarında kaza yapan Alex Albon için Williams tek araçla yarışma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Williams'tan flaş karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2024 16:36
Formula 1'de sezonun 3. yarışı olan Avustralya Grand Prix'inde flaş bir gelişme yaşandı.

1. Antrenman Turları'nda büyük bir kaza yapan ve aracı kullanılamaz hale getiren Alex Albon için takımı Williams önemli bir karar aldı.

Avustralya'ya yedek şasi getirmeyen Williams aracı tamir edemediği için sürpriz bir kararla Logan Sargeant'ın aracını Alex Albon'a vermeye karar verdi.

Bu kararın verilmesiyle birlikte Williams, Avustralya Grand Prix'inde tek araçla yarışma kararı da vermiş oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery