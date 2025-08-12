12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
Kopenhag-Malmö FF
20:00
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
Benfica-Nice
22:00
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-057'
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Warriors, Horford'ı alarak Draymond'ın yükünü azaltmak istiyor

Golden State Warriors, 39 yaşındaki tecrübeli uzun Al Horford'ı 2025–26 sezonunda ilk beş pivotu olarak sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre bu hamle, Draymond Green'in normal sezon boyunca üzerindeki fiziksel yükü azaltmayı hedefliyor.

Horford, yaz döneminde emeklilik ihtimalini de düşündü ancak Jonathan Kuminga ile ilgili sürecin uzamasına rağmen Warriors'ın kadro planlamasında önemli bir yer tutuyor. Kulüp, Horford'un tecrübesi ve oyun bilgisiyle özellikle savunma düzeninde büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

Warriors yönetimi, Horford'un klasik beş numara görevini üstlenmesiyle Green'in daha çok doğal pozisyonu olan dört numarada oynamasını, böylece pota altındaki fiziksel mücadelelerde yıpranmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak Horford'un yaşı ve 18 sezonluk NBA tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda dakikalarının titizlikle yönetilmesi gerekiyor.


Boston Celtics ile geçirdiği son yıllarda dış şut tehdidi ve savunma zekâsıyla öne çıkan Horford, Warriors'ta da benzer bir rol üstlenecek. Özellikle Stephen Curry ve Klay Thompson ile saha içi uyumu, Warriors'ın spacing (alan açma) düzenini güçlendirebilir.

1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
