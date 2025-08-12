Golden State Warriors, 39 yaşındaki tecrübeli uzun Al Horford'ı 2025–26 sezonunda ilk beş pivotu olarak sahaya sürmeyi planlıyor.ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre bu hamle, Draymond Green'in normal sezon boyunca üzerindeki fiziksel yükü azaltmayı hedefliyor.Horford, yaz döneminde emeklilik ihtimalini de düşündü ancak Jonathan Kuminga ile ilgili sürecin uzamasına rağmen Warriors'ın kadro planlamasında önemli bir yer tutuyor. Kulüp, Horford'un tecrübesi ve oyun bilgisiyle özellikle savunma düzeninde büyük katkı sağlayacağına inanıyor.Warriors yönetimi, Horford'un klasik beş numara görevini üstlenmesiyle Green'in daha çok doğal pozisyonu olan dört numarada oynamasını, böylece pota altındaki fiziksel mücadelelerde yıpranmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak Horford'un yaşı ve 18 sezonluk NBA tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda dakikalarının titizlikle yönetilmesi gerekiyor.Boston Celtics ile geçirdiği son yıllarda dış şut tehdidi ve savunma zekâsıyla öne çıkan Horford, Warriors'ta da benzer bir rol üstlenecek. Özellikle Stephen Curry ve Klay Thompson ile saha içi uyumu, Warriors'ın spacing (alan açma) düzenini güçlendirebilir.