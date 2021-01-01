"Wall ve Cousins, Harden'dan şikayetçilerdi!" iddiası

Houston Rockets oyuncuları John Wall ve DeMarcus Cousins'ın, sezon başında Rockets'ın çektiği sıkıntılardan ötürü, eski takım arkadaşları James Harden'dan şikayetçi oldukları iddia edildi.



Rockets, bu sezon işleri yoluna koymak için elinden geleni yapmış ve Harden'ı yeni kadroyla oynatmaya çalışmıştı. Ekibin umudu, tüm parçaların birlikte nasıl çalışacağını gördükten sonra, yıldız oyuncunun takıma olan inancını geri kazandırmaktı.



Bunun yerine, Harden açıkça ekipte olmak istemediğini belirtmiş ve oynadığı son maçlarda kasıtlı olarak kötü performans göstermişti.



HARDEN OLMADAN BİR TOPLANTI YAPILMIŞ



The Athletic'in raporuna göre, işler o kadar kötüye gitmişti ki, Wall ve Cousins, bir takım toplantısı sırasında kendisini şikayet etmek zorunda kalmışlardı:



"Harden'ın son dört maçındaki çabası önemli ölçüde azalmıştı ve sezonun ilk üç maçında gösterdiği harika performanstan oldukça farklı bir oyuncu olarak ortaya çıkmıştı.



Kaynaklara göre, Koç Stephen Silas tarafından yönetilen bir takım toplantısı sırasında (Harden'ın olmadığı), birçok takım arkadaşı Harden'ın son zamanlardaki vücut dilinden ve gösterdiği çabadan duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdiler. Silas, oyunculardan tamamen dürüst olmalarını istediğinde, takımın işlev bozukluğuyla ilgili tartışmalar da o noktada başlamıştı.



Kaynaklar, hem John Wall hem de DeMarcus Cousins'ın, toplantı sırasında Harden'ın bağlılık düzeyi hakkında doğrudan bir yanıt aradıklarını ve yıldız oyuncunun sorumluluğunun önemi hakkında uzunca konuştuklarını söylediler. Russell Westbrook'un takımda bulunduğu zamanlarda da Rockets'ta olan oyuncular, bu rahatsız edici dinamiklere oldukça aşinalardı."



