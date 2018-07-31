kaptanıve yeni transfer Berke Özer, Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos ayı sayısına özel açıklamalarda bulundu.Berke Özer'in iyi bir altyapıdan geldiğini söyleyen Volkan Demirel, "İdmanda kendisine de söyledim; atlama kuvveti ve blokajları çok iyi.diyerek genç kaleciye mesajı verdi.Sarı - lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel'i izleyerek büyüdüğünü vurgulayan Berke, "Böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum ama her şeyden önce burayı hak ettiğimi göstermeliyim. Davranışlarımla, antrenmanlarımla… İyi bir kaleci olabilirim ama bundan önce bu camiaya layık bir insan olmalıyım.ifadelerini kullandı.