Voleyboldaki derbide kazanan Fenerbahçe oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Sarı-Lacivertliler setlerde; 27-29, 25-23, 27-25 ve 25-21'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe böylelikle 9. maçında 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 9 maçta 7 galibiyette kaldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
Setler: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 131 dakika (36, 32, 34, 29)
Sarı-Lacivertliler setlerde; 27-29, 25-23, 27-25 ve 25-21'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe böylelikle 9. maçında 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 9 maçta 7 galibiyette kaldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
Setler: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 131 dakika (36, 32, 34, 29)