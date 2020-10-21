Voleyboldaki derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Efeler Ligi'ndeki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Voleyboldaki derbide kazanan Fenerbahçe oldu
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21 Ekim 2020 21:23
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-1 kazandı. 

Sarı-Lacivertliler setlerde; 27-29, 25-23, 27-25 ve 25-21'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe böylelikle 9. maçında 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 9 maçta 7 galibiyette kaldı. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)

Setler: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21

Süre: 131 dakika (36, 32, 34, 29)



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