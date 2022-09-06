Voleybol heyecanı Arnavutluk'ta başlıyor

Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenecek 20 Yaş Altı Voleybol Balkan Şampiyonası 6 Eylül Salı günü başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, 6-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, A Grubu'nda Kosova ve Arnavutluk ile mücadele edecek.



Milliler ilk maçını 7 Eylül Çarşamba günü TSİ 19.00'da Kosova, ikinci müsabakasını ise 8 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da Arnavutluk ile oynayacak.



Millilerin 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:



Hilmi Şahin, Özgür Benzer, Selman Ateş, Gökçen Yüksel, Alper Ayar, Yiğit Savaş Kaplan, Mert Cuci, Özgür Karababa, Berk Dilmenler, Can Koç, Doğan Karakoç, Batu Ercan Akbaba, Bahadır Kuyucu.





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