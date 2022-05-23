Vitor Pereira: 'Liverpool'u çalıştırmak istiyorum'

Sezon başında Fenerbahçe'de çalışan ve görevine son verilen Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira, Sao Paulo ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından olay yaratan açıklamalar yaptı.



Sol kanat oyuncusu Roger Guedes'i merkezde oynatmasıyla ilgili olarak Vitor Pereira'ya eleştirilerde bulunuldu.



Basın toplantısında Roger'i de işaret ederek "Futbolcuları neden istedikleri yerde oynatmıyorsunuz?" şeklinde gelen soruya Vitor Pereira, "Bana sorarsanız ben de Liverpool'da teknik direktörlük yapmak istiyorum. Corinthianslılar'a saygı duyuyorum ama Liverpool da Liverpool'dur. Burada istediğimiz şeyleri değil yapmamız gereken şeyleri konuşmalıyız. Takımın ihtiyacı olanları yapmalıyız. Roger, takımın ihtiyacı varsa ortada da oynar, solda da oynar, sağda da..." cevabını verdi.



Pereira, "Herhangi bir oyuncuyla kişisel sorunum yok. Onlara yardım etmek için buradayım. Ancak, takımı kurmam için bana para ödeniyor. Roger antrenmanlarda çok çalışan, savaşçı bir oyuncu. Ona merkezde güvenebileceğimi biliyordum. Beklentilerimi karşıladı." ifadelerini kullandı.



53 yaşındaki Portekizli teknik adam, Corintians'ın başında çıktığı 20 maçta 11 galibiyet alırken 5 kez yenildi.





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