Vitor Pereira'dan Beşiktaş ve 'şans' sözleri hakkında açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş'la ilgili soruya yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira'dan Beşiktaş ve 'şans' sözleri hakkında açıklama
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23 Eylül 2021 22:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Beşiktaş'la ilgili daha önce yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki 3-2'lik galibiyetine "şans" demesinin altında yatan nedenin sorulması üzerine Pereira, "O maçı izledim, 2-0 geriye düşmüştü ve çevirmek için çok çalıştı. Ben maçın içindeki kırılma anlarını kast ettim, kırılma anlarında şansa ihtiyacınız vardır, takımın performansına da ihtiyaç vardır. Ben Beşiktaş için maçın zor geçtiğini belirtmek istemiştim, oyuncuların performansıyla ilgili bir şey demedim." dedi. 


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