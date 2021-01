Sarı-Lacivertliler'de Edin Visca için kollar sıvandı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız ile önümüzdeki sezon için söz kesmişti. Ancak Başakşehir'in şampiyonluk yarışında çok geride kalması, Visca'ya bu ay imza attırılması yönünde ümitleri artırdı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, bu operasyonda önemli rol oynayacak. 4 yıl Başakşehir forması giyen, Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Belözoğlu, Turuncu-Lacivertliler'i ikna etmek için elinden geleni yapacak.Hem Emre Belözoğlu hem de Erol Bulut mevcut kadroya çok güveniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'deki genel görüş Edin Visca transferinin 'şampiyonluğu getirecek hamle' olacağı yönünde. Tecrübeli futbolcunun her anlamda takıma büyük katkı sağlayarak takımın zirve yolundaki iddiasını fazlasıyla artıracağına inanılıyor. Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ'ı ikna etmek için çabalarken, yönetim de ekonomik anlamda her türlü fedakârlığı yapmaya hazır. Bu transfer için tüm şartlar zorlanacak.10 yıldır Başakşehir forması giyen Visca'nın yeni bir maceraya başlama hevesi yüksek. Boşnak futbolcu, Göksel Gümüşdağ'a verdiği şampiyonluk sözünü de tuttu. 30 yaşındaki yıldız da Gümüşdağ ile görüşerek bu transferde kendisine kolaylık sağlanmasını talep edecek.Fenerbahçe'nin Edin Visca için yapacağı her teklifte Deniz Türüç'ün takasta kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başakşehir, sezon başında kiraladığı 27 yaşındaki futbolcunun performansından çok memnun. Turuncu-Lacivertliler, Deniz'in bonservisini almaya son derece sıcak bakıyor. Ancak Visca'yı göndermek için sadece Deniz Türüç'ü yeterli görmüyorlar. Sarı-Lacivertliler eğer 'acil' gözüyle baktığı stoper transferini bonservis ödemeden ya da kiralık olarak gerçekleştirirse, ayrılan tüm bütçe Edin Visca için kullanılacak.