Vincent Aboubakar yeni macera istiyor

Bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası sonrası kulübü Al Nassr'dan ayrılacağı yazıldı.Portekiz basını, Cristiano Ronaldo'nun adının Al Nassr ile anılması sonrası Vincent Aboubakar'ın Dünya Kupası dönüşü takımdan ayrılmaya karar verdiğini sayfalarına taşıdı. Dünya Kupası'nda bireysel olarak umut vaad eden bir performans gösteren Aboubakar'ın yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı ifade edildi.30 yaşındaki Aboubakar'ın kariyerinin olgun dönemine girerken yeni bir meydan okuma içine girerek yeniden Avrupa sahnesinde şans bulmak istediği belirtildi.2021 yılında Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübüne transfer olan Vincent Aboubakar, takımıyla çıktığı toplam 35 maçta 11 gol 4 asistlik katkı sağladı.