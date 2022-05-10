Victor Nelsson'a bu kez Ada'dan talip!

Galatasaray'da yönetim belirsizliği sürerken Avrupa takımlarının gözü sarı-kırmızılı oyuncularda...



Marcao, Kerem, Mohamed için kulübe gelen tekliflere bir yenisi daha eklendi.



Savunmadaki başarılı futboluyla Galatasaray'ın öne çıkan isimlerinden birisi olan Nelsson için Aston Villa'nın devreye girdiği öğrenildi.



İngilizlerin, yeni yönetimin belirlenmesinin ardından harekete geçeceği bildirildi.



Galatasaray'ın 7 milyon euro'ya transfer ettiği Danimarkalı futbolcunun İngiltere'de oynamayı çok istediği biliniyor.



İNGİLİZ GAZETECİDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Ünlü İngiliz gazeteci Dean Jones, Give Me Sport isimli internet sitesine yaptığı açıklamada Aston Villa'nın transfer listesindeki isimlerden birisinin de Victor Nelsson olduğunu doğruladı.



Jones, "Nelsson kesinlikle ilgi çeken biri. Aston Villa'nın tüm büyük kulüplerle adı geçen futbolcuların dışında isimlerle ilgilenmesi güzel bir şey" diye konuştu.



SEÇENEKLERi ARTIRACAK



"9 milyon sterlinlik yıldız Aston Villa'nın ilgisini çekiyor" diyen Give Me Sport ayrıca, "Villa neden Nelsson'u istiyor?" sorusuna da yanıt verdi. Yapılan değerlendirmede, "Nelsson hala kariyerinin ilk aşamalarında olabilir, ancak 227 üst düzey kulüp maçında birçok yeteneği olduğunu zaten gösterdi. Nelsson'un bu sezon sezon oynadığı maç sayısı 50'ye yaklaşıyor. Teknik direktör Steven Gerrard'ın şu anda Villa Park'ta görev yapması için Tyrone Mings, Ezri Konsa, Calum Chambers ve Kortney Hause gibi stoperleri var. Ancak Nelsson, Premier Lig takımının seçeneklerini artırabilir" ifadesi kullanıldı.



Nelsson'un güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Sağ ayaklı stoper, bu sezon 46 maça çıktı.



