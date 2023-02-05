Vedat Muriqi, Real Madrid'i yıktı

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Vedat Muriqi, Real Madrid'i yıktı
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05 Şubat 2023 18:04
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Mallorca Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 1-0 kazanırken, galibiyet golü 13. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Vedat Muriqi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 45 puanda kalan Real Madrid bir maç eksiği bulunan lider Barcelona'nın 5 puan gerisinde kalırken, Mallorca puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Mallorca deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Madrid evinde Elche'yi konuk edecek.

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