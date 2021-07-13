Vedat Muriqi, hazırlıklara fırtına gibi girdi!

Yaz döneminde Lazio'nun başına geçen Maurizio Sarri'nin sezon başlamadan önce Muriqi'in geleceğiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.



Kadrosunda Immobile gibi bir yıldızı da bulunduran Sarri'nin, Muriqi için vereceği rapor merak ediliyor.



ANTRENMAN MAÇINDA GALİBİYET GOLLERİ



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lazio'nun bir antrenman maçında Vedat Muriqi'in performansı dikkat çekti. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Immobile'nin yokluğunda en uçta görev alan Kosovalı yıldızın, 2-0 kazanılan mücadelede gollerin sahibi olduğunu ve etkili bir performans ortaya koyduğu bilgileri yer aldı.



IMMOBILE DE TARTIŞILINCA....



İtalya'nın İngiltere'yi finalde mağlup ederek EURO 2020'yi kazanmasına karşın en çok tartışılan isimlerden biri Ciro Immobile oldu. Turnuvanın son 3 maçında beklenilen performansın altında kalan ve basında eleştirilen yıldız golcünün, Lazio'ya dönüşündeki durumunun da Muriqi transferinde etkili olması bekleniyor.



Fenerbahçe, bu transfer için girişimlere başlarken Immobile'nin formsuzluğu ve EURO 2020 sebebiyle kampa geç katılacak olması, Vedat Muriqi'in de ortaya koyduğu performansla birlikte Sarri'nin ne yönde ve ne kadar sürede karar vereceği konusundaki bilinmezlik devam ediyor.







