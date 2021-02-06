Varane, Real Madrid'i ipten aldı!

İspanya La Liga'da 22. hafta karşılaşmasında Huesca, Real Madrid'i ağırladı.
El Alcoraz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. ve 84. dakikalarda Raphael Varane attı. Huesca'nın tek sayısını ise 48. dakikada Galan kaydetti.
Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Real Madrid puanını 43'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 2 maçlık kaybetmeme serisi son bulan Huesca ise 16 puanla son sırada yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Getafe'yi konuk edecek. Huesca ise Getafe deplasmanına gidecek.
El Alcoraz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. ve 84. dakikalarda Raphael Varane attı. Huesca'nın tek sayısını ise 48. dakikada Galan kaydetti.
Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Real Madrid puanını 43'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 2 maçlık kaybetmeme serisi son bulan Huesca ise 16 puanla son sırada yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Getafe'yi konuk edecek. Huesca ise Getafe deplasmanına gidecek.