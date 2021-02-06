Varane, Real Madrid'i ipten aldı!

İspanya La Liga'da 22. hafta mücadelesinde Real Madrid, 1-0 geriye düştüğü maçta Huesca'yı 2-1 mağlup etti ve bir maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; realmadrid.com
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Varane, Real Madrid'i ipten aldı!
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06 Şubat 2021 20:07
İspanya La Liga'da 22. hafta karşılaşmasında Huesca, Real Madrid'i ağırladı.

El Alcoraz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. ve 84. dakikalarda Raphael Varane attı. Huesca'nın tek sayısını ise 48. dakikada Galan kaydetti.

Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Real Madrid puanını 43'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 2 maçlık kaybetmeme serisi son bulan Huesca ise 16 puanla son sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Getafe'yi konuk edecek. Huesca ise Getafe deplasmanına gidecek.



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