Varane, Real Madrid'i ipten aldı!

İspanya La Liga'da 22. hafta karşılaşmasında Huesca, Real Madrid'i ağırladı.



El Alcoraz Stadyumu'nda oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55. ve 84. dakikalarda Raphael Varane attı. Huesca'nın tek sayısını ise 48. dakikada Galan kaydetti.



Bu sonucun ardından 1 maç aradan sonra kazanan Real Madrid puanını 43'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. 2 maçlık kaybetmeme serisi son bulan Huesca ise 16 puanla son sırada yer aldı.



Real Madrid, gelecek hafta Getafe'yi konuk edecek. Huesca ise Getafe deplasmanına gidecek.



