Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçın 59. dakikasında Vagner Love'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, VAR ile penaltı kararı verdi.
ADRIANO SARIYI GÖRDÜ, İTİRAZ ETTİ
Bülent Yıldırım, VAR'a gitmeden önce penaltı itirazlarında bulunan ve sarı kart gören Adriano, penaltı kararının verilmesinin ardından sarı kartın iptal edilmesi için 4. hakeme ciddi itirazlarda bulundu.
ADRIANO'NUN KARTI NEDEN GERİ ALINAMIYOR?
Adriano'nun sarı kartı, VAR protokolüne göre geri alınamıyor. Sadece bariz gol şansı değerlendirmesi VAR ile değişirse kart değiştiriliyor.
SAADANE, RİZESPOR'U 9 KİŞİ BIRAKTI
Öte yandan Ricardo Quaresma'nın penaltıyı kaçırmasının ardından hakeme ''Yukarıda Allah var'' diyen Marwane Saadane, ikinci sarı kartını görüp Rizespor'u 9 kişi bıraktı.
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ADRIANO SARIYI GÖRDÜ, İTİRAZ ETTİ
Bülent Yıldırım, VAR'a gitmeden önce penaltı itirazlarında bulunan ve sarı kart gören Adriano, penaltı kararının verilmesinin ardından sarı kartın iptal edilmesi için 4. hakeme ciddi itirazlarda bulundu.
ADRIANO'NUN KARTI NEDEN GERİ ALINAMIYOR?
Adriano'nun sarı kartı, VAR protokolüne göre geri alınamıyor. Sadece bariz gol şansı değerlendirmesi VAR ile değişirse kart değiştiriliyor.
SAADANE, RİZESPOR'U 9 KİŞİ BIRAKTI
Öte yandan Ricardo Quaresma'nın penaltıyı kaçırmasının ardından hakeme ''Yukarıda Allah var'' diyen Marwane Saadane, ikinci sarı kartını görüp Rizespor'u 9 kişi bıraktı.
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