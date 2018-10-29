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VAR, penaltı ve kart itirazı!

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının 59. dakikasında VAR ile verilen penaltı kararının ardından ilginç görüntüler oluştu.

Kaynak: Sporx.com
VAR, penaltı ve kart itirazı!
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29 Ekim 2018 21:39
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçın 59. dakikasında Vagner Love'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Bülent Yıldırım, VAR ile penaltı kararı verdi.

ADRIANO SARIYI GÖRDÜ, İTİRAZ ETTİ

Bülent Yıldırım, VAR'a gitmeden önce penaltı itirazlarında bulunan ve sarı kart gören Adriano, penaltı kararının verilmesinin ardından sarı kartın iptal edilmesi için 4. hakeme ciddi itirazlarda bulundu.

ADRIANO'NUN KARTI NEDEN GERİ ALINAMIYOR?

Adriano'nun sarı kartı, VAR protokolüne göre geri alınamıyor. Sadece bariz gol şansı değerlendirmesi VAR ile değişirse kart değiştiriliyor.

SAADANE, RİZESPOR'U 9 KİŞİ BIRAKTI

Öte yandan Ricardo Quaresma'nın penaltıyı kaçırmasının ardından hakeme ''Yukarıda Allah var'' diyen Marwane Saadane, ikinci sarı kartını görüp Rizespor'u 9 kişi bıraktı.

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