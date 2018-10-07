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VAR bozuldu, Başakşehir attı, gol verilmedi!

Fenerbahçe - Başakşehir maçında Başakşehir'de Elia'nın 82. dakikada ağları bulan topu, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. VAR'a başvurulmak istendi, ancak sistem devre dışıydı.

Kaynak: Sporx.com
VAR bozuldu, Başakşehir attı, gol verilmedi!
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07 Ekim 2018 19:52
Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

Başakşehir, 82. dakikada Elia ile ağları sarstı, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerli sayılmadı. Hemen ardından maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR sistemine danışmak için elini kulaklığına götürdü. Ancak VAR sisteminde yaşanan problem nedeniyle VAR sisteminin devre dışı olduğu kendisine belirtildi.

Kenarda 4. hakem de ofsayt kararı vermesini söyledi ve karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla tekrar başladı.

VAR sistemi, bu pozisyonun 1 dakika sonrasında tekrar devreye girdi.

OFSAYT BAYRAĞININ KALKTIĞI POZİSYON



 

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