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Vanessa Bryant'tan, "Kobe ve Gianna Bryant Helikopter Güvenlik Yasası" için tam destek!

Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, "birçok can kurtaracağını" iddia ettiği güvenlik önlemlerini özetleyen bir yasa tasarısı olan "Kobe ve Gianna Bryant Helikopter Güvenlik Yasası"nı destekliyor.

Haber; Sporx.com
Merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, "birçok can kurtaracağını" iddia ettiği güvenlik önlemlerini özetleyen bir yasa tasarısı olan "Kobe ve Gianna Bryant Helikopter Güvenlik Yasası"nı destekliyor.

Lakers efsanesi, 26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gianna ve yedi yolcunun yanındaki bir helikopter kazasında vefat etmişti.

Perşembe günü resmen milletvekilleri tarafından tanıtılan tasarıda, altı veya daha fazla kişiyi taşıyan uçakların Arazi Bilinci ve Uyarı Sistemi, uçuş veri kaydedicisi ve kokpit ses kaydedicisi de dahil olmak üzere önemli güvenlik ekipmanı bulundurması gerekecek.

TMZ Sports'a göre Vanessa Bryant, "ABD Kongresi'nin bu ülkede faaliyet gösteren helikopterlerin güvenliğini artıracak federal bir yasa çıkarmasını şiddetle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu:

"Helikopterlerin beklemedeki federal mevzuatın gerektirdiği güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış olması durumunda, Kobe ve Gianna'nın bugün hayatta olma şansı olduğuna inanıyorum. Bu güvenlik önlemlerinin birçok can kurtaracağına inanıyorum."


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