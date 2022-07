Van'ın 'demir yumrukları', başarılarıyla boksa olan ön yargıyı kırıyor

Elde ettikleri başarılarla göz dolduran Vanlı boksörler Yakup Yılmaz ve Ahmet Peker, hem ön yargıları kırıyor hem de diğer gençlere örnek oluyor.



Çocukların spora kazandırılması amacıyla çalışma yürüten milli takım antrenörü Ayhan Öz, okul ziyaretleri sırasında keşfettiği Yılmaz ve Peker'in aileleriyle görüşerek kentin boks takımına katılmalarını sağladı.



Girdikleri boks takımında kendilerini geliştirip, şampiyonalara katılan 2 sporcu, elde ettikleri derecelerle milli takıma kadar yükseldi.



Kısıtlı imkanlarına rağmen çalışmalarını aksatmayan, her gün kilometrelerce yürüyerek idman yaptıkları salona gelen sporculardan Yakup Yılmaz, 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda, Ahmet Peker ise 10-21 Nisan'da Bulgaristan'da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Antrenörleri Öz'ün nezaretinde günde çift idman yapan, rakımı yüksek bölgelerde koşarak kondisyonlarını güçlendiren sporcular, gelecek yıl katılacakları şampiyonalarda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek için ter döküyor.



Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen pes etmeyen sporcular, başarıları sayesinde hem ön yargıları kırıyor hem de çevrelerindeki gençlerin rol modeli haline geliyor.



- Boks yapmasına karşı çıkan ailesi, şimdi en büyük destekçisi



İpekyolu ilçesinde 9 nüfuslu ailenin en küçük çocuğu olan milli sporcu Yakup Yılmaz, ülkesine ve Van'a madalyayla döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.



İlkokul üçüncü sınıftayken tanıştığı boksa ailesinin karşı çıkmasına rağmen devam ettiğini anlatan 18 yaşındaki Yılmaz, "Ailemin tek erkek çocuğuyum ve 6 ablam var. Ayhan Hoca'mla okulda karşılaştık. Anlattıkları ilgimi çekti. Bu spora başlamamla hayatım tamamen değişti. Hocamız bizi sadece sporcu olarak yetiştirmiyor, ülkemize faydalı insanlar olmamız için çaba gösteriyor. Bayrağımızı göndere çektirmenin en büyük önceliğimiz olduğunu her zaman söyler. Biz de bunun için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.



Fransa'da üçüncü olduğuna üzüldüğünü ancak pes etmediğini belirten Yakup Yılmaz, eksiklerini gidererek en büyük hedefi olan olimpiyatlarda İstiklal Marşı'nı okutmak için çaba göstereceğini vurguladı.



Ablası Azize Yılmaz ise boks yapmasına ilk zamanlarda karşı çıktıkları kardeşinin, elde ettiği başarılarla kendilerine büyük bir gurur yaşattığını dile getirdi.



Kardeşinin sürekli çalışarak başarıya ulaştığını aktaran Azize Yılmaz, "Ailesi olarak arkasındayız. Spora başladığında, özelikle boksu seçtiğinde çok zor bir süreçten geçti. Babam ve annem çok karşı çıkıyordu. Tek erkek kardeşimiz olduğu için ona zarar gelmesini istemiyorduk. Yakup her şeye rağmen, 'Ben başaracağım ve benimle gurur duyacaksınız.' diyordu. Babam hocasıyla görüştükten sonra ikna oldu. Kardeşimin başarısı bizi gururlandırdı. Çevremizde herkes onun başarılarını konuşuyor." ifadelerini kullandı.



- Peker: "Spor bana bir yol oldu"



Bulgaristan'da gençler Avrupa üçüncüsü olan 18 yaşındaki Ahmet Peker, 7 yaşında boks takımına katıldığını aktararak, "Hedefim gelecek yıl İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak. Bunun için durmadan çalışıyorum. Her gün 7 kilometre yürüyerek antrenman yaptığımız salona geliyorum. Spor beni kötü alışkanlıklardan uzak tuttu. Aileme katkı sundum. Spor bana bir yol oldu ve o yolda ilerlememi sağladı. Bundan sonra da ülkeme yeni başarılar kazandırmak için çalışmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.



Ahmet'in başarısıyla gurur duyduğunu belirten baba Reşat Peker ise verilecek destekle oğlunun daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.



Her zaman oğlunun arkasında olduğunu dile getiren Peker, "Onların iyi bir geleceği olsun istiyorum. Kalp rahatsızlığımdan dolayı çocuklarımın yanında olamadım ama hep destekledim. Ahmet'in en büyük abisinin de Türkiye ikinciliği, üçüncülüğü vardı. Ancak maddi durumlardan dolayı sporu bıraktı. Ablası da Türkiye ikincisi. Çocuklarımla hep gurur duydum. Onlara destek verilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.



- Öz: "150'ye yakın Türkiye şampiyonu yetiştirdik"



Boks Milli Takımı Antrenörü Ayhan Öz, Van'da sporcuların bu yıl yurt içinde 20 Türkiye şampiyonluğu, yurt dışında kızlarda Avrupa şampiyonluğu, erkeklerde bir dünya bir de Avrupa üçüncülüğü elde ettiğini aktardı.



Gelecek yıl yapılacak şampiyonalarda altın madalya kazanmak için sıkı bir antrenman programı uyguladıklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:



"Spor bizim için bir araç. Hepimizin bu ülkeye borcu var. Gençleri yetiştirmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak ve ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Van'da 70'e yakın milli sporcu, 150'ye yakın Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Bunların birçoğu üniversiteden mezun oldu. İyi dereceler elde eden sporcularımızı ne yazıktır ki burada tutamıyoruz. Kentte şu anda en çok milli sporcunun olduğu branş boks. Çok başarılı bir takımımız var ancak sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Buradan yetişen şampiyonların, ilimizin sporcuları olarak kürsüye çıkmalarını isteriz. Yetkililerden bu sporculara sahip çıkmalarını bekliyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ