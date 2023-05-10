Valerien Ismael'in yeni takımı açıklandı

Watford, teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'in getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Valerien Ismael'in yeni takımı açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 22:49
Son güncelleme 10 Mayıs 2023 23:04
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un yeni teknik direktörü Valerien Ismael oldu.

Kulübün idari direktörü Ben Manga, Ismael ile ilgili, "Mayıs ayında, bu kadar erken yeni bir teknik direktör atayabilmek, gelecek sezona çok iyi hazırlanabileceğimiz anlamına geliyor. Valerien gibi tecrübeli birini Watford'a getirebilmek kulübümüz için iyi bir haber. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan Valerien Ismael, 11. hafta Hatayspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı toplam 19 resmi maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery