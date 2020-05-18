Vagner Love: 'Karantinada çalışmaya devam ediyorum'

Türkiye'de son olarak Beşiktaş forması giyen ve kariyerine Corinthians'ta devam eden Brezilyalı Vagner Love, karantina günleri ve koronavirüs gündemi üzerine konuştu.
"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"
35 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada; "Ailemle birlikte Rio'dayım. Şanslıyız ki herkes iyi durumda. Etrafımda kimse bu virüsü kapmadı. Dünyada gün geçtikçe daha ciddi bir hal aldı, Brezilya'da da öyle. Ailemle karantinadayım. Evde çalışıyorum, durmadım. Hayat normale döndüğünde işimizi yapabilmek için iyi durumda olmamız gerekiyor." dedi.
"DEĞER VERDİKLERİMİZE SARILALIM"
Love açıklamalarının sonunda; "Bu karantina süreci, hepimize ailelerimize daha yakın olma şansını tanıdı. Sevdiklerimizin yanında olduk. Bittiğinde de değer verdiğimiz insanlardan uzaklaşmayalım, onlara sarılalım ve onları sevdiğimizi söyleyelim. Çünkü bu hayatta her şey olabilir." dedi.
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"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUM"
35 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada; "Ailemle birlikte Rio'dayım. Şanslıyız ki herkes iyi durumda. Etrafımda kimse bu virüsü kapmadı. Dünyada gün geçtikçe daha ciddi bir hal aldı, Brezilya'da da öyle. Ailemle karantinadayım. Evde çalışıyorum, durmadım. Hayat normale döndüğünde işimizi yapabilmek için iyi durumda olmamız gerekiyor." dedi.
"DEĞER VERDİKLERİMİZE SARILALIM"
Love açıklamalarının sonunda; "Bu karantina süreci, hepimize ailelerimize daha yakın olma şansını tanıdı. Sevdiklerimizin yanında olduk. Bittiğinde de değer verdiğimiz insanlardan uzaklaşmayalım, onlara sarılalım ve onları sevdiğimizi söyleyelim. Çünkü bu hayatta her şey olabilir." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın