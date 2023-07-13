Utah, Tyler Herro'nun "tek" talibi olabilir

Utah Jazz'in, Miami Heat'in Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ı almak için gönderebileceği Tyler Herro'yu kadrosuna katabilecek tek takım olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Utah, Tyler Herro'nun 'tek' talibi olabilir
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13 Temmuz 2023 12:27
Utah Jazz'in, Miami Heat'in Portland Trail Blazers'tan Damian Lillard'ı almak için gönderebileceği Tyler Herro'yu kadrosuna katabilecek tek takım olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, "Başlangıçta Brooklyn ve Chicago ile söylentiler çıkmasına rağmen, Herro'nun talibi olabilecek tek takım Utah olmuştu" dedi.

Heat'in Donovan Mitchell için olası bir takas ortağı olarak bahsedildiği 2022 yazında, Jazz'in Herro ile adının geçtiği iddia edilmişti.

Miami'nin Portland'a Herro'yu göndermesi durumunda karşılığında bir ilk tur draft hakkı alabileceği konusunda iyimser olduğu söylendi.

Brooklyn Nets'in Ben Simmons'ı gönderip Herro'yu almaya çalıştığına dair spekülasyonlar da ortaya çıkmış olsa da, Fischer bu konuda pek derinlikli bir görüşme yapılmadığını belirtti. Simmons'ın kontratında iki yılı ve yaklaşık 80 milyon dolar alacağı bulunuyor.

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