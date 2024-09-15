Union Saint-Gilloise, deplasmanda mağlup

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antwerp'e 2-0 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Union Saint-Gilloise, deplasmanda mağlup
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15 Eylül 2024 16:40
Belçika Pro Lig'in 7. haftasında Antwerp, Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. 

Bosuilstadion'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, rakibine 2-0 yenildi. 

Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Vincent Janssen ve 62. dakikada Tjaroon Chery kaydetti. 

Union Saint-Gilloise'de ise Kevin Mac Allister, 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Antwerp 10 puana ulaştı, Union ise 9 puanda kaldı. 

FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi konuk edeceği maç 26 Eylül Perşembe günü 19:45'te oynanacak.
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