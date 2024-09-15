Belçika Pro Lig'in 7. haftasında Antwerp, Union Saint-Gilloise'yi konuk etti.
Bosuilstadion'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, rakibine 2-0 yenildi.
Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Vincent Janssen ve 62. dakikada Tjaroon Chery kaydetti.
Union Saint-Gilloise'de ise Kevin Mac Allister, 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Antwerp 10 puana ulaştı, Union ise 9 puanda kaldı.
FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi konuk edeceği maç 26 Eylül Perşembe günü 19:45'te oynanacak.
Bosuilstadion'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Union Saint-Gilloise, rakibine 2-0 yenildi.
Antwerp'e galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Vincent Janssen ve 62. dakikada Tjaroon Chery kaydetti.
Union Saint-Gilloise'de ise Kevin Mac Allister, 60. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Antwerp 10 puana ulaştı, Union ise 9 puanda kaldı.
FENERBAHÇE İLE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise'yi konuk edeceği maç 26 Eylül Perşembe günü 19:45'te oynanacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU