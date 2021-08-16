Ünal Karaman: 'O konuya girmeyeceğim, kıyamıyorum'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın sonrasında ilk yarının orta saha mücadelesi şeklinde geçtiğini belirtti.



İlk yarıda Antalyaspor'un penaltıdan kazandığı golle soyunma odasına 1-0 yenik girdiklerini anlatan Karaman, "İkinci yarıda futbol doğrularını yapan, savunmada ve hücumda her türlü varyasyonları yapan bir Göztepe takımı vardı." dedi.



Karaman, sahada verilen mücadele ve direncin karşılığını son dakikada attıkları golle aldıklarını vurguladı.



Maçın son uzatma dakikalarında attıkları beraberlik golünden sonra çok tartışılacak bir pozisyonun da olduğuna işaret eden Karaman, şöyle devam etti:



"Şimdi o konuya girmeyeceğim çünkü kıyamıyorum. Keşkeleri biraz daha fazla söylüyorum ama eminim ki futbol yorumcuları pozisyonu daha net değerlendireceklerdir. Evet biten sonuca göre baktığınız zaman maçın 90'ıncı dakikasından sonra atılan golle alınan bir puan sevindirici olabilir ama bizim hanemize yazılan üç puan da olabilirdi. Her şeye rağmen oyuncularımın ilk oynadıkları 90 dakikada rakibe teslim olmadan, gayretli, istekli mücadeleleri, o armayı gururla taşımaları beni mutlu etti. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



Karaman, tribündeki taraftarın futbolcular için söylediklerine dikkat etmesini de istedi.



