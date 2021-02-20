Umut Güneş: 'Galatasaray karşısında 1 puanı hak etmiştik'

Alanyaspor'da Umut Güneş, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.



1 puanı hak ettiklerini kaydeden genç oyuncu, "Onlara oyun kurdurtmamaya, geriden pas yaptırmamaya çalıştık. Benim görevim onların 6 numarasına baskı yapmaktı. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Çok daha değişik olabilirdi oyun. Golü yedikten sonra zorlandık. İkinci yarı oyunu domine ettik. 1 puanı hak etmiştik ama olmadı, golü bulamadık." dedi.



