Umut Güneş: "Galatasaray karşısında 1 puanı hak etmiştik"

Alanyaspor'da Galatasaray yenilgisi sonrasında Umut Güneş açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com
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Umut Güneş: 'Galatasaray karşısında 1 puanı hak etmiştik'
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20 Şubat 2021 21:52
Alanyaspor'da Umut Güneş, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

1 puanı hak ettiklerini kaydeden genç oyuncu, "Onlara oyun kurdurtmamaya, geriden pas yaptırmamaya çalıştık. Benim görevim onların 6 numarasına baskı yapmaktı. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Çok daha değişik olabilirdi oyun. Golü yedikten sonra zorlandık. İkinci yarı oyunu domine ettik. 1 puanı hak etmiştik ama olmadı, golü bulamadık." dedi.



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