Ümraniyespor ile Hangikredi arasında sponsorluk anlaşması

Ümraniyespor ile bankacılık ürünleri karşılaştırma ve başvuru platformu "Hangikredi" şirketi arasında isim hakkı ve forma göğüs sponsorluğunu kapsayan sponsorluk anlaşması imzalandı.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hangikredi şirketini bünyesinde barındıran iLab Holding'in kurucusu ve yönetici ortağı Mustafa Say, Hangikredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu ve Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar katıldı.



Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, Ümraniyespor'un tarihi 1938'lere dayanan köklü bir takım olduğunu ve el ele dayanışmayla, zorlu bir mücadele sonunda Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdiğini belirterek, "Futbol dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün insanları yakından ilgilendiren bir spor dalı. Belediye başkanı olarak Ümraniye'de ana hedefim, tabandan futbolcu ve sporcu yetiştirmek. Altyapı tesislerinin daha güçlü olması gerekiyor. Bunu Türkiye'de birkaç takım başarabildi ama her takımın bence altyapısını güçlendirmesi gerekir." dedi.



Türkiye'de gençlerin futbola ilgisinin çok yüksek olduğunu ve Ümraniyespor'un geçmişte çok iyi oyuncular yetiştirdiğini anlatan Yıldırım. "120 bine yakın gencimiz var Ümraniye'de. Her sene 10-15 ya da sayısı ne kadarsa, yetiştirip Türkiye'ye, dünyaya salabiliriz. Avrupa, dünya böyle çalışıyor. Yabancı tasallutundan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok, futbolda niye başarmayalım. Önümüzdeki senelerde önemli tesislerin açılışına imza atacağız." diye konuştu.



İsmet Yıldırım, sponsorluk desteğinden çok memnun olduklarını ve sponsor desteği olmadan kulüplerin bir yere gelemeyeceğini de kaydederek, belediye olarak amatör branşlara çok önem verdiklerini ve yaptıkları çalışmalarla son yıllarda önemli spor başarıları elde ettiklerini de sözlerine ekledi.



"Ümraniye'de 3500 sanayici olmasına rağmen Hangikredi geldi"



Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar da Türk futbolunun gelirlerle giderini karşılayamayacak bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, "Pandemi ve ekonomik kriz, dünyadaki tüm kulüpleri vurduğu gibi Türk futbolunu da vurdu. Gelirlerin azalmasıyla Türk futbolu bocalıyor, transfer yapamıyor, çoğu tahtalar bile kapalı. Süper Lig'e çıkan tüm takımlar bu sıkıntılarla karşılaştı." ifadesini kullandı.



Sponsor katkısının takımlara can suyu olduğunu ve nefes aldırdığını da aktaran Aksar, "Takımların altyapısına çok önem veriyoruz. Altyapımızda 220 lisanslı 500 gencimiz var. Gençleri, milli takımlara kazandırmaya çalışıyoruz. 18 gencimiz geldiğimizden beri profesyonel yaptık. Uzun süreli beraberlikle bu ligde kalacağız, başarıları beraber yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Tarık Aksar bir soru üzerine de Ümraniye'de 3500 sanayici olmasına rağmen, Hangikredi şirketinin kendilerine gelerek sponsor olmak istediğini ilettiğini ve takıma sahip çıktıklarını kaydetti. Anlaşmasının göğüs ve isim sponsorluğu olduğunu aktaran Aksar, anlaşmanın 1 yıllık olduğunu ancak süreyi daha da uzatabileceklerini düşündüğünü dile getirdi.



"Ümraniyespor, kolej havası, takım ruhu olan bir kulüp"



iLab kurucusu Mustafa Say ise Ümraniyespor'un köklü bir takım olması ve şirketlerinin önemli bir kısmının bu semtte bulunması nedeniyle sponsorluk desteği verme kararı aldıklarını belirterek, "Dolayısıyla Ümraniye bizim kulübümüz. Ümraniye gibi bir takımı, 'Hangikredi gibi lider bir şirketimizle destekliyor olmak bizim için gurur verici bir gelişme oldu. Her iki tarafa da hayırlı olmasını ve katkı getirmesini diliyorum." dedi.



Hangikredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu da "Semtimizin takımına destek vermek kadar güzel bir şey yok. Severek desteklediğimiz, şampiyon olmuş bir takım. Kolej havası, takım ruhu olan bir kulüp. Başarı buradan geliyor diye düşünüyoruz. Ümraniye'nin çok iyi yerlere geleceğinden eminiz. İki tarafa da hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.



Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı, Hangikredi Ümraniyespor takım formalarıyla fotoğraf çektirildi.









