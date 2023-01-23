Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Ümraniyespor, 90+8. dakikada durumu 2-2 yaptı.



Ümraniyespor'un ilk golünü atan Umut Nayir, bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-2'ye getirdi. Gol pozisyonu VAR'da izlenirken, Umut'un pozisyonundan önce Batshuayi'ye faul olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.



Ümraniyesporlu futbolcular, bu gole yoğun itirazda bulundu. Sarı kartı bulunan Onur Atasayar, itirazlarının ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.



Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce de, Ümraniyesporlu oyuncular Samet Akaydin'in Geraldo ile olan pozisyonunda faul bekledi. Ancak oyun devam etti ve Fenerbahçe'nin golü geçerli sayıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ