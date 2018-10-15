Ümit Özat: 'Milli takımın, Arda'ya ihtiyacı var'

maçının ardından milli takımın,ihtiyacı olduğunu söyledi."NTV'de yayınlanan 90+ programında konuşan Ümit Özat, "Bizim yaratıcı oyuncumuz konusunda bir sıkıntımız yok. Hele bir de buraya Arda girerse... Arda Turan, milli takıma girmeli ve girecek. Milli Takımın Arda Turan'a ihtiyacı var. Böyle oyuncular her yıl çııkmıyor." dedi.Ümit Özat sözlerini, "Anadolu takımında bir oyuncu 34 maç oynuyor ama milli takıma alınmıyor. Büyük takımlarda hiç süre almıyor ama milli takıma çağrılıyor. Ömer Bayram buna örnektir. Bu çocuk gelmeden önce de Akhisar'da banko oynuyordu" ifadeleriyle sürdürdü.