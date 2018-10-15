  •  
    Terim'den Bursaspor ve Schalke'ye özel plan!..
  •  
    Cocu'dan devrim gibi karar! Yepyeni sistem...
  •  
    Lucescu'ya çağrı yaptı; "Arda'ya ihtiyacımız var"
  •  
    Ünlü yorumcudan flaş iddia; "Lucescu gidiyor"
  •  
    Vural'dan Luce'ye tepki; "Bu kadar saf değiliz..."

Ümit Özat: "Milli takımın, Arda'ya ihtiyacı var"

Ümit Özat, Türkiye'nin Rusya'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Arda Turan çağrısında bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ümit Özat: 'Milli takımın, Arda'ya ihtiyacı var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 01:25
Ümit  Özat, Rusya-Türkiye maçının ardından milli takımın, Arda Turan'a ihtiyacı olduğunu söyledi.
"ARDA TURAN GİRMELİ"

"NTV'de yayınlanan 90+ programında konuşan Ümit Özat, "Bizim yaratıcı oyuncumuz konusunda bir sıkıntımız yok. Hele bir de buraya Arda girerse... Arda Turan, milli takıma girmeli ve girecek. Milli Takımın Arda Turan'a ihtiyacı var. Böyle oyuncular her yıl çııkmıyor." dedi.

"ÖMER BAYRAM ÖRNEKTİR"

Ümit Özat sözlerini, "Anadolu takımında bir oyuncu 34 maç oynuyor ama milli takıma alınmıyor. Büyük takımlarda hiç süre almıyor ama milli takıma çağrılıyor. Ömer Bayram buna örnektir. Bu çocuk gelmeden önce de Akhisar'da banko oynuyordu" ifadeleriyle sürdürdü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için