28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-162'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-167'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-126'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Samsun'da başladı.

28 Eylül 2025 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı
Samsun'da Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası başladı.

Green Golf ve Tenis Kulübü'nde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, eleme karşılaşmalarıyla başladı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele edecek.


Turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ücretli olarak izlenebilecek, elde edilecek gelir Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Diğer tüm maçlar ise ücretsiz olacak ve vatandaşların katılımına açık şekilde oynanacak.

Turnuva direktörü Cemre Anıl, AA muhabirine, organizasyonda 150 kişilik bir kafileyi Samsun'da ağırladıklarını söyledi.

Turnuvadan puan kazanan sporcuların grand slam organizasyonlarına katılım hakkı elde edeceğini belirten Anıl, "Burada da şu an çok değerli birçok iyi oyuncumuz var. Normalde bu oyuncuları izlemek için grand slamlerde yarı finallere, finallere bilet alıp gidiyoruz ama biz burada, Samsun'da bu karşılaşmaları halka açık yapıyoruz." dedi.

Eleme maçlarının devam ettiğini söyleyen Anıl, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ana tablonun bir kısmı da oynamaya başlayacak. İkinci ve üçüncü günlerde yine ana tablo ilk tur maçları devam edecek. Sonrasında her gün ikinci tur, üçüncü tur, yarı final ve final şeklinde ilerleyecek. Pazar günü, 5 Ekim'de saat 14.00'te final maçını oynayacağız. Bu şekilde güzel bir hafta bizleri bekliyor."

Turnuva, 5 Ekim tarihine kadar sürecek.

