Uluslararası Roma Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu

İtalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Kenyalı atletler erkeklerde Clement Kiprono Langat, kadınlarda da Peris Lagat Jerono kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Uluslararası Roma Maratonu'na Kenyalı atletler damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Eylül 2021 16:37
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir yapılamayan Uluslararası Roma Maratonu, bugün başkent Roma'nın tarihi kent merkezindeki 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Maratona, 60 ülkeden 2 bini atlet olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin start verdiği maratonu, erkeklerde Kenyalı atlet Clement Langat Kiprono 2 saat 8 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

İkinciliği 2 saat 8 dakika 28 saniyelik dereceyle Tanzanyalı atlet Emmanuel Naibe elde ederken, üçüncülüğü de Etiyopyalı Deresa Ulfata Geleta 2 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle aldı.

Maratonu kadınlarda 2 saat 29 dakika 29 saniyelik derecesiyle Kenyalı Peris Lagat Jerono kazandı.

Jerono'nun ardından vatandaşı Judith Jurubet, 2 saat 30 dakika 50 saniyelik dereceyle ikinci tamamladı.

Kadınlarda üçüncü sırayı 2 saat 32 dakika 2 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Jifar Fantu Zewude aldı.

Bu arada, maratona katılan bazı katılımcılar ilginç giysi tercihleriyle dikkati çekti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.