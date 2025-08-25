Uğurcan Çakır, Antalyaspor'a geçit vermedi!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında ikinci yarıda damgasını vurdu.
Tecrübeli eldiven, yaptığı iki kritik kurtarışla Antalyaspor'a gol izni vermedi ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Öte yandan Trabzonspor'un geride kalan üç maçında savunma kurgusu istikrarlı bir grafik çizdi. Mustafa Eskihellaç, Arseniy Bagatov, Stevan Savic ve Wagner Pina'dan oluşan defans, hiç gol yemezken hücuma katkı açısından da başarılı bir performans sergiledi.
