25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Uğurcan Çakır, Antalyaspor'a geçit vermedi!

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında önemli kurtarışlara imza attı.

25 Ağustos 2025 10:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında ikinci yarıda damgasını vurdu.

Tecrübeli eldiven, yaptığı iki kritik kurtarışla Antalyaspor'a gol izni vermedi ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Öte yandan Trabzonspor'un geride kalan üç maçında savunma kurgusu istikrarlı bir grafik çizdi. Mustafa Eskihellaç, Arseniy Bagatov, Stevan Savic ve Wagner Pina'dan oluşan defans, hiç gol yemezken hücuma katkı açısından da başarılı bir performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
