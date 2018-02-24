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Uğur Demirok: ''Saçma sapan konuştular...''

Uğur Demirok, Trabzonspor'un Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Uğur Demirok: ''Saçma sapan konuştular...''
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24 Şubat 2018 21:22
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Uğur Demirok kısa bir değerlendirme yaptı.

Uğur Demirok, ilk golde hatanın kendisinde olduğunu söylerken, maç sonundaki gerginlikle ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

İşte Uğur Demirok'un maç sonundaki sözleri...

''Onur'luk bir şey yok pozisyonda, tamamen benim hatam. Bana bir teselli oldu açıkçası. İyi başladık maça. Oyunu hep domine ettik, bazen böyle talihsiz goller yiyebiliyoruz. Önemli olan geri dönüşü yapmaktı. Tertemiz bir şekilde geldik, tertemiz bir şekilde gidiyoruz.''

''Biz rakibi tahrik edecek bir şey yapmadık ama onlar maç sonunda saçma sapan konuşmalar yaptılar. İnşallah iyi bir şekilde ligi bitirirler, onları anlıyoruz.''

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