Ufuk Sarıca: 'Kazanmamız gerekiyordu, kazandık'

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u 84-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, akıcı bir oyun sergileyememelerine rağmen müsabakadan galip ayrıldıklarını bildirdi.



Sarıca, yaptığı açıklamada, iki takım açısından kötü bir maçın geride kaldığını belirtti.



Sahada kötü bir basketbol sergilendiğini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:



"Tempomuzu bir türlü bulamadık ve akıcı bir oyun oynayamadık. Zaman zaman bunu başarsak da devamlılık yoktu. İniş çıkışlarımız çoktu. Bütün maçı önde götürmemize rağmen bu sebeplerden dolayı oyunu koparamadık. Tabii ki bunda farklı etkenler de vardı. Konsantrasyonumuzda da dönem dönem sıkıntılar vardı. Sonuçta puan maçıydı ve kazanmamız gerekiyordu, kazandığımız için mutluyum."



Ligde 21. maçında 16. galibiyetine imza atan Pınar Karşıyaka 26 Mart Pazar günü Türk Telekom'u konuk edecek.





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