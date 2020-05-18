UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi

UEFA Yönetim Kurulu'nun EURO 2020 ile ilgili yapacağı toplantının 17 Haziran'a ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
UEFA Yönetim Kurulu toplantısı 17 Haziran'a ertelendi
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18 Mayıs 2020 18:48
UEFA'nın, 27 Mayıs'ta yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı, 17 Haziran'a ertelendi.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "27 Mayıs'taki yönetim kurulu toplantısı, gelecek yıl düzenlenecek EURO 2020 için önerilen az sayıda mekanla ilgili kalan açık noktaların varlığı nedeniyle 17 Haziran'a ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. 

EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti.

UEFA'nın, 12 farklı ülkede düzenlenecek olan şampiyona için belirlenen ev sahibi şehirleri değiştirmeyi planlamadığı belirtilmişti.

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