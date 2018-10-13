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UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Turnuvanın 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak. Ay-yıldızlılar, Rusya ile 14 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor
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13 Ekim 2018 13:52
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nin gruplarında dördüncü hafta heyecanı, 14 Ekim Pazar gününden itibaren devam edecek.

Turnuvanın dördüncü haftasında, 4 ligde 23 karşılaşma yapılacak. Bu karşılaşmalar, 14 Ekim Pazar günü, 15 ve 16 Eylül'de oynanacak.

B Ligi 2. Grup'ta üçüncü maçına çıkacak Türkiye ise Rusya ile deplasmanda  14 Ekim Pazar günü TSİ 19.00'da karşılaşacak. 

UEFA Uluslar Ligi'nde (TSİ) dördüncü hafta programı şöyle:

14 Ekim Pazar:

A Ligi

3. Grup: 21.45 Polonya-İtalya

B Ligi

2. Grup: 19.00 Rusya-Türkiye

C Ligi

1. Grup: 21.45 İsrail-Arnavutluk

4. Grup: 16.00 Romanya-Sırbistan

              21.45 Litvanya-Karadağ

- D Ligi

3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Malta

              19.00 Faroe Adaları-Kosova

15 Ekim Pazartesi:

A Ligi

2. Grup: 21.45 İzlanda-İsviçre

4. Grup: 21.45 İspanya-İngiltere

B Ligi

3. Grup: 21.45 Bosna Hersek-Kuzey İrlanda

C Ligi

2. Grup: 21.45 Finlandiya-Yunanistan

              21.45 Estonya-Macaristan

D Ligi

2. Grup: 21.45 Lüksemburg-San Marino

              21.45 Belarus-Moldova

16 Ekim Salı:

A Ligi

1. Grup: 21.45 Fransa-Almanya

B Ligi

1. Grup: 21.45 Ukrayna-Çekya

4. Grup: 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

C Ligi 

3. Grup: 19.00 Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi

             21.45 Norveç- Bulgaristan

D Ligi 

1 Grup:  17.00 Kazakistan-Andorra

               21.45 Letonya-Gürcistan

4. Grup: 19.00 Ermenistan-Makedonya

              21.45 Cebelitarık-Lihtenştayn

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