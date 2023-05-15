UEFA'dan yabancı hakeme 'hayır'

Murat Fevzi Tanırlı, Hürriyet'teki köşesinde yabancı hakem konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tanırlı, UEFA'nın yabancı hakem konusunda Yunanistan'dan desteğini çektiğini söyledi.



İşte Murat Fevzi Tanırlı'nın yazısından öne çıkan yabancı hakem bölümü:



1- Yunanistan'da play-off'ları yönetmek için gönderilen hakemlerin karşılaştığı şiddet sonrası UEFA harekete geçti.



2- UEFA Başkanı Ceferin, Yunanistan Futbol Federasyonu Başkanı Baltakos'a mektup yazıp 'desteğimizi çektik' dedi.



3- Yabancı hakeme sert önlemlerle sıcak bakabiliriz. Yoksa Komşu'daki olayların bizde yaşanmayacağını garanti edemeyiz.



Bu hakemlerle lig bitmez!" ile başlayan, "yabancı hakem gelsin" nidaları ile devam eden Süper Lig geleneğinde henüz bitmeyen bir sezon yaşanmadı ancak yabancı hakem arzulayanları üzecek haber UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den geldi:



"Sayın Başkan, sevgili Panagiotis Baltakos, Play-off'ları yönetmek üzere gönderdiğimiz hakemlere saldırganlık ve şiddet içeren davranışlar nedeniyle üzüntü ve endişe içindeyiz. Ortak çabalarımıza rağmen son olaylar nedeniyle UEFA, Yunanistan'a elit ve 1. kategori hakem desteğini geri çekme kararı aldı. Yaşananlar futbolun ötesindedir. Federasyonun ve hükümetin çabalarına minnettarız lakin hakemlerimizin güvenliğine ve tehlikeden uzak olmalarına öncelik vermeliyiz."



