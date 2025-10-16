16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

UEFA'dan Juventus'a soruşturma!

UEFA, milli Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus'un Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle kulüp hakkında soruşturma başlattı.

calendar 16 Ekim 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, UEFA'nın radarına takıldı.

Avrupa futbolunun yönetim organı, İtalyan ekibinin son mali raporlarında usulsüzlük şüphesi bulunduğu gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.

UEFA'nın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Juventus'un gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediği araştırılacak.

Soruşturmanın sonucuna göre Torino temsilcisine para cezası verilmesi ya da düşük ihtimalle de olsa Avrupa kupalarından men cezasının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bu gelişmeyle birlikte Juventus'un yeniden UEFA'nın yakın takibine girdiği resmen duyuruldu. Nihai kararın 2026 baharında açıklanması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
