UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 2 Ağustos Salı günü yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu müsabakasını yönetecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Bulgaristan'ın Razgrad şehrindeki Ludogorets Arena Stadyumu'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Alpaslan Dedeş, müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu üstlenecek.



Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mert Güzenge ise AVAR olarak görev yapacak.





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