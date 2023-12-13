UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta başlıyor
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13 Aralık 2023 13:26
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son hafta maçları, 14 Aralık Perşembe Günü (yarın) yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşamasında, 8 grupta 16 maç oynanacak.

6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Liverpool (İngiltere)

20.45 LASK (Avusturya)-Toulouse (Fransa)

20.45 Rennes (Fransa)-Villarreal (İspanya)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Maccabi Haifa (İsrail)

20.45 Roma (İtalya)-Sheriff (Moldova)

20.45 Slavia Prag (Çekya)-Servette (İsviçre)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya)-Molde (Norveç)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Hacken (İsveç)

23.00 West Ham United (İngiltere)-Freiburg (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan)-Backa Topola (Sırbistan)

23.00 Ajax (Hollanda)-AEK (Yunanistan)

23.00 Brighton Hove Albion (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rangers (İskoçya)

23.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sparta Prag (Çekya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Rakow (Polonya)-Atalanta (İtalya)

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