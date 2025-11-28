27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
2-2
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-1
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-0
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-1
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-0
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-0
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
2-1
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
1-2
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
2-1
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
4-1
27 Kasım
Genk-Basel
2-1
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
3-0
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-6
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-0
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
2-1
27 Kasım
Rangers-Braga
1-1
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-4
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-1

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan 9 maçta Olimpik Lyon Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek liderliğe yükseldi. Tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 8 puanla 20. sırada yer aldı.

calendar 28 Kasım 2025 01:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2025 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
 
Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.
 
Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1
 
Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0
 
Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4
 
Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1
 
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6
 
Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0
 
Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1
 
Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1
 
Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1
 
