U19 Avrupa Futsal Şampiyonası'na galibiyetle başladık

19 Yaş Altı Futsal Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'ta Millilerimiz ilk maçında İngiltere'yi 6-2 mağlup ederek turnuvaya başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U19 Avrupa Futsal Şampiyonası'na galibiyetle başladık
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22 Mart 2023 23:34
19 Yaş Altı Futsal Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'ta mücadele eden Türkiye, ilk maçında İngiltere'yi 6-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, İtalya'nın Policoro bölgesinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçını Palaercole Spor Salonu'nda oynadı.

Millilerin gollerini Eren Büyükkaya (2), Mustafa Karaman, Efecan Saçıkara, Koraycan Akbaş ve Melih Turğut kaydetti. İngiltere'nin golleri ise Barber ve Desborough'tan geldi.

Türkiye, grupta yarın Çekya, 25 Mart Cumartesi günü ise İtalya ile karşılaşacak.

Grubu lider olarak tamamlayan takım, 3-10 Eylül'de Hırvatistan'nın Porec kentinde oynanacak 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

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