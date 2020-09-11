Tyler Boyd, kiralık olarak Hatayspor'a!

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı.
Akdeniz ekibi, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen Bordo-Beyazlılar, ABD'li oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlı ekibin gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor.
Hal böyle olunca Boyd'un da Hatay'da forma giymeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.
Akdeniz ekibi, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen Bordo-Beyazlılar, ABD'li oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.
25 yaşındaki yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlı ekibin gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor.
Hal böyle olunca Boyd'un da Hatay'da forma giymeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.