Tyler Boyd, kiralık olarak Hatayspor'a!

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile ilgileniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd, kiralık olarak Hatayspor'a!
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11 Eylül 2020 10:47
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı.

Akdeniz ekibi, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen Bordo-Beyazlılar, ABD'li oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

25 yaşındaki yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlı ekibin gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor.

Hal böyle olunca Boyd'un da Hatay'da forma giymeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.



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