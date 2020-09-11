Tyler Boyd, kiralık olarak Hatayspor'a!

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı.



Akdeniz ekibi, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen Bordo-Beyazlılar, ABD'li oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.



25 yaşındaki yıldız oyuncu, Siyah-Beyazlı ekibin gelecek sezon planlamasında düşünülmüyor.



Hal böyle olunca Boyd'un da Hatay'da forma giymeye sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.



