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TVF'den 19 Mayıs özel mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mesaj yayımladı.

calendar 19 Mayıs 2025 10:34
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
TVF'den 19 Mayıs özel mesajı
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TÜRKİYE Voleybol Federasyonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Ulu Önderimiz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."


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