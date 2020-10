TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Taner Taşkın'ın ekibi Tuzlaspor ile Mustafa Er'in çalıştırdığı Bursaspor kozlarını paylaştı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu ve 3-3 eşitlikle tamamlandı.Bursaspor maçta 3-0 öne geçerken golleri 6. dakikada Burak Altıparmak, 9. dakikada İsmail Çokçalış ve 11. dakikada Burak Kapacak'tan geldi. Tuzlaspor bu gollere 20'de Thuram, 49'da penaltıdan Erdem Özgenç ve 66'da Özgürcan Özcan ile yanıt verdi.Bursaspor'da Ozan İsmail Koç 74. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Maçta başka gol olmadı ve 3-3 eşitllikle tamamlandıAlınan bu sonucun ardından Tuzlaspor puanını 8 yaparken Bursaspor 4 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacakÜmraniye Belediyesi ŞehirTurgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat GüzHaydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Segbefia, Aykut Çeviker (Dk. 84 Yasin Güreler), Samet Asatekin (Dk. 16 Ahmet Yazar), Vedat Bora (Dk. 16 Onat Kutay Kurt) (Dk. 59 Özgür Can Özcan), Pucko (Dk. 46 Gökcan Kaya), ThuramBursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 81 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 70 İsmail Can Çavuşluk), Özer Hurmacı (Dk. 38 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak, Ali Akman (Dk. 70 Çağatay Yılmaz)Dk. 6 Burak Altıparmak, Dk. 9 İsmail Çokçalış, Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 20 Thuram, Dk. 49 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 67 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)Dk. 74 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)Dk. 39 Onat Kutay Kurt, Dk. 53 Yohou, Dk. 55 Segbefia, Dk. 82 Erdem Özgenç, Dk. 90 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) Dk. 60 Aykut Akgün, Dk. 68 İsmail Çokçalış, Dk. 81 Özer Hurmacı (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)